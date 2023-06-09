Популярную летом окрошку назвали опасной для здоровья некоторых людей

Он объяснил, что из рецепта нужно исключить колбасу или заменить её вареной курятиной или рыбой. Также можно попробовать вегетарианскую окрошку.

Возможный вред окрошки зависит от индивидуальной непереносимости отдельных продуктов. Некоторые её компоненты нужно ограничить или полностью исключить при отдельных хронических заболеваниях.

Например, зелёный лук и пряная зелень стимулируют выделение желудочного сока и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Терпкий и острый вкус редиса объясняется тем, что в его состав входят эфирные масла. Они имеют множество полезных свойств, но могут спровоцировать повышенное отделение желчи. Это опасно для пациентов с некоторыми заболеваниями печени, в том числе с камнями в желчном пузыре.

Колбаса и вовсе является самым сомнительным ингредиентом в составе окрошки. Продукты переработки мяса противопоказаны при многих хронических заболеваниях. Колбаса содержит насыщенные жиры, их медики рекомендуют ограничивать.