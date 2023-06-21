Популярные блюда в ресторане предсказали по активности мозга посетителей

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и Швейцарской высшей технической школы Цюриха показали, что активности нейронов в прилежащем ядре головного мозга клиента можно спрогнозировать наиболее популярные блюда ресторанной сети. Работа ученых опубликована в журнале PLOS One.

Связь активности различных отделов головного мозга с потребительскими настроениями показана во многих научных исследованиях. Согласно теории «частичного масштабирования», определённые нейрокогнитивные процессы у небольшой выборки испытуемых позволяют эффективно предсказать совокупные предпочтения больших групп людей. В основном нейропрогнозирование сфокусировано на изучении прилежащего ядра — области мозга, ответственной за оценку ожидаемого удовольствия от наблюдаемых объектов или событий.

Для своего исследования ученые через соцсети набрали 372 участников. После отсева по критериям целевой аудитории ресторана «Чайхона №1» — возрасту до 40, владению бытовой техникой, автомобилем или недвижимостью и соответствующему среднему чеку – для участия в эксперименте пригласили только 22 добровольца.

В ходе сеанса функциональной магнитно-резонансной томографии каждому испытуемому представляли 78 блюд европейской, восточной и русской кухонь из нового меню ресторана — как основных, так и закусок, и десертов. Чтобы полнее имитировать посещение ресторана, добровольцев просили воздержаться от еды за три часа до эксперимента.

Участникам эксперимента сначала в течении пяти секунд показывали цену и фотографию блюда, еще на пять секунд — его описание. Затем испытуемые должны были ответить, хотели бы они съесть это блюдо после исследования или нет. После сеанса участники подробно оценили привлекательность каждого блюда — нравится ли оно им, устраивает ли их цена. В целом испытуемым понравились 79,5% блюд.

Анализ данных эксперимента показал, что активность нейронов в исследуемой зоне повышалась, когда испытуемые видели фотографии предпочитаемых блюд. В правой части прилежащего ядра активно выделялся дофамин — «гормон удовольствия». Выбор блюд, отмечают исследователи, неплохо соответствовал годовым продажам «Чайхоны №1», хотя на них, конечно, влияют и другие факторы. По мнению ученых, основываясь на результатах исследования, бизнесмены могут улучшить меню своих заведений — и за счёт этого стимулировать продажи.