Наука и технологии
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Популярные кроссовки будут производить из водорослей
Смелый редизайн после уже легендарных Yeezy Boost 350
На конференции Fast Company Innovation Festival музыкальный исполнитель Канье Уэст рассказал, что его новая обувь будет сделана из достаточно необычного материала — водорослей, которые будут использоваться для создания подошвы новых Yeezy Foam Runner.
Музыкант также рассказал, что подобное экологичное решение способно помочь его компании “очистить водные пути и сохранить дикую природу”, а также отказаться от ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и прочие. Также Уэст отметил, что данное решение — лишь первое в череде подобных инициатив компании Yeezy. Производство кроссовок будет проводиться на территории США, что неудивительно, учитывая, что рэпер достаточно тесно дружит с действующим президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что в момент, когда в сети появились первые фотографии новой обуви Yeezy, их сравнивали с пластиковым дуршлагом и “кроксами”, которые в свою очередь неофициально считаются чуть ли не самой уродской обувью на планете.