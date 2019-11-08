Популярные кроссовки будут производить из водорослей

Музыкант также рассказал, что подобное экологичное решение способно помочь его компании “очистить водные пути и сохранить дикую природу”, а также отказаться от ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и прочие. Также Уэст отметил, что данное решение — лишь первое в череде подобных инициатив компании Yeezy. Производство кроссовок будет проводиться на территории США, что неудивительно, учитывая, что рэпер достаточно тесно дружит с действующим президентом США Дональдом Трампом.