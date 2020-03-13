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Популярные социальные сети сообщили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией
Речь о Twitter и Facebook
В сети появились пресс-релизы популярных социальных сетей Twitter и Facebook, в которых сообщается об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией. Так, в общей сложности сервисы удалили порядка 300 страниц, которые, по их данным, созданы российской стороной для оказания влияния на американские выборы.
Представители Twitter признались, что деактивировали 71 аккаунт. По данным популярной социальной сети, аккаунты хоть и действовали из Нигерии и Ганы, однако связаны с Россией. Кроме того, они отметили, что благодаря данным страницам сторона пыталась "сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права".
Что касается Facebook, то представители данной сети удалили порядка 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram, а также порядка 49 аккаунтов в Facebook, поскольку зафиксировали причастность “в иностранное вмешательство”. Подобно Twitter, в Facebook также отметили, что страницы были активны в Гане и Нигерии, но от имени российских лиц.