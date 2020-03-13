Популярные социальные сети сообщили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией

Представители Twitter признались, что деактивировали 71 аккаунт. По данным популярной социальной сети, аккаунты хоть и действовали из Нигерии и Ганы, однако связаны с Россией. Кроме того, они отметили, что благодаря данным страницам сторона пыталась "сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права".

Что касается Facebook, то представители данной сети удалили порядка 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram, а также порядка 49 аккаунтов в Facebook, поскольку зафиксировали причастность “в иностранное вмешательство”. Подобно Twitter, в Facebook также отметили, что страницы были активны в Гане и Нигерии, но от имени российских лиц.