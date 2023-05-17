Какие способы вылечить простуду на дому опасны для здоровья

По словам специалиста, такие методы порой могут больше навредить, чем помочь. И да, многие из нас привыкли лечить простуду лимоном, имбирём, мёдом и малиновым вареньем.

Но Кондрахин уверяет, что все эти продукты на самом деле не помогают бороться с болезнью. Он говорит, что они просто отвлекают от настоящего лечения. И человек, думая, что он лечится, на самом деле это не делает.

Кондрахин назвал ещё более опасным лечение травяными сборами. Он объясняет, что люди, заваривая травы, хотят уменьшить воспаление в организме.

Но без медицинского образования они не могут правильно оценить своё состояние и выбрать правильное лечение. И поэтому часто просто навредят своему здоровью.

Еще Кондрахин не советует растирать больного спиртом при высокой температуре. Он говорит, что это не поможет, а в некоторых случаях может быть опасно. Например, если у человека есть тромбы в сосудах, они могут оторваться.