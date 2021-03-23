Популярный аналитик раскрыл новые подробности о первом VR-шлеме Apple

Так, например, благодаря гибридной линзе Френеля, Apple сможет заметно улучшить оптические характеристики своего VR-шлема, увеличив ширину поля его зрения и уменьшив массу до 150 г. 9to5Mac пишет, что решения конкурентов зачастую весят по 300-400 г, что делает шлем Apple «пушинкой» на фоне аналогов.

Господин Куо также уточнил, что поставщиками линз в основном выступают Young Optics и Genius Electronic Optical. При этом система окажется достаточно дорогой, что может привести к цене шлема в районе 3 тыс долларов. Анонс новинка, напомним, ожидается в 2022 году.