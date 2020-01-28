Популярный антивирус уличили в продаже данных о посещении порносайтов пользователями третьим лицам

Об этом, в рамках совместного расследования, рассказали два авторитетных издания Motherboard и PCMag. По их словам, Avast занималась сбором множества данных пользователей при помощи собственного антивируса, а затем продавали их через дочернюю компанию под названием Jumpshot. В числе того, что разработчик продавал другим компаниям-гигантам числилась информация о результатах поиска пользователей в Google, поиска различных мест в Google Maps, активности профессиональной соцсети LinkedIn, а также данные о посещении видеосервиса YouTube и различных порносайтов.

Так, если верить данным расследования, компания Omnicom заплатила Jumpshot 2,07 млн долларов за доступ к данным в 2019 году. Единственное, что немного смягчает сложившуюся ситуацию, так это то, что Avast, вероятнее всего, передавала данные своих пользователей в обезличенном виде.