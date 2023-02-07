Популярный фотобанк начал судиться с разработчиками нейросети, генерирующей изображения

Getty Images обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав при обучении нейросети. Как отмечается, речь идёт о тысячах фото, загруженных в фотобанк, которые Stability AI копировала для коммерческих целей и этим нанесла урон владельцам контента. Кроме финансовых потерь истец обвиняет нейросеть и в репутационных: при генерации изображений нейросеть сильно их искажает.

Первый иск фотобанк подал к Stability AI в январе.