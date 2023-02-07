Популярный фотобанк начал судиться с разработчиками нейросети, генерирующей изображения

17:13, 07 февраля 2023
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Популярный фотобанк начал судиться с разработчиками нейросети, генерирующей изображенияЭто уже второй иск подряд
Популярный фотобанк Getty Images подал второй иск к компании Stability AI, разработчику нейросети для генерации изображений Stable Diffusion.
Фото: Theverge.com
Getty Images обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав при обучении нейросети. Как отмечается, речь идёт о тысячах фото, загруженных в фотобанк, которые Stability AI копировала для коммерческих целей и этим нанесла урон владельцам контента. Кроме финансовых потерь истец обвиняет нейросеть и в репутационных: при генерации изображений нейросеть сильно их искажает.
Первый иск фотобанк подал к Stability AI в январе.