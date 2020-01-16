Популярный производитель аудиотехники Bose закроет более 100 фирменных магазинов по всему миру

Bose — достаточно популярный производитель наушников и прочей аудиотехники. Шутка ли — именно данная компания, наряду с Sony, выпускает самые технологичные накладные наушники с активным шумоподавлением. Но, как оказалось, всего этого недостаточно для того, чтобы распространение твоих магазинов проходило по всему миру, в связи с чем компания официально объявила о закрытии множества из них в самое ближайшее время.