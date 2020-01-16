Популярный производитель аудиотехники Bose закроет более 100 фирменных магазинов по всему миру
Так, по словам представителей компании, уже в течение следующих нескольких месяцев Bose намерена закрыть огромное количество фирменных магазинов, причем инициатива коснется торговых точек по всему миру. В результате данного решения будет уволено также и множество сотрудников компании, которые были задействованы в ретейловом сегменте бизнеса Bose. По словам все тех представителей компании, все сотрудники, попавшие под сокращение, при увольнении получат выходное пособие.
По всей видимости, компания пришла к выводу, что продажи в своих собственных точках не несут какой-то заметной прибыли, в то время как затраты на подобные магазины может составлять немалые суммы. Напомним, что прямо сейчас Bose продает свои продукты на таких онлайн-площадках, как Best Buy, Amazon, Target и Apple Store.