Популярный производитель фотокамер Leica выпустит собственные премиальные часы

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Популярный производитель фотокамер Leica выпустит собственные премиальные часыВыглядят они, конечно, дорого
Компания Leica, известная своими фотокамерами и сотрудничеством с Huawei, решила выпустить свои наручные часы. Называться премиальные новинки будут Leica L1 и L2.
Отличительной особенностью аксессуаров должна стать «запатентованная нажимная заводная головка». За дизайн устройств отвечал профессор Ахим Хайне — ранее он принял участие в создании множества других девайсов бренда.
Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а специальные насечки на заводных головках и выпуклое стекло напоминают объектив фотоаппарата.
Сообщается, что обе модели получили совершенно новый механизм с ручным заводом. Его можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку из прочного сапфирового стекла — оно, помимо красоты, добавляет в новинки отдельный слой защиты от царапин.
Удивляет и цена часов от Leica. Так, Leica L1 стоят 9500 евро (811 тыс рублей), а Leica L2 — 13 500 евро (1,1 млн рублей).
Источник: Gizmochina