Популярный производитель фотокамер Leica выпустит собственные премиальные часы

Сообщается, что обе модели получили совершенно новый механизм с ручным заводом. Его можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку из прочного сапфирового стекла — оно, помимо красоты, добавляет в новинки отдельный слой защиты от царапин.

Удивляет и цена часов от Leica. Так, Leica L1 стоят 9500 евро (811 тыс рублей), а Leica L2 — 13 500 евро (1,1 млн рублей).