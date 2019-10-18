Популярный производитель игровых аксессуаров Razer готовит собственного "убийцу" AirPods

По сути, основной причиной, по которой можно сравнить данные наушники с продуктом от яблочной компании — форм-фактор вкладышей. За счет этого наушники должны быть удобны для большей части потенциальных покупателей, так как многие не могут носить вакуумные затычки из-за дискомфорта в ушах из-за них. Также устройство от Razer выполнено в форме “свисающей из ушей макаронины”, как это сделано в тех же AirPods от Apple или FlyPods от Huawei. Зато решение от производителя игровых аксессуаров может похвастаться совсем иным исполнением зарядного кейса, который больше напоминает таковой у Samsung Galaxy Buds.