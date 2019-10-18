Ferra

Популярный производитель игровых аксессуаров Razer готовит собственного "убийцу" AirPods

Выглядят они, конечно, “вкусно”
Популярный интернет-инсайдер из Индии Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал очередные утечки, на этот раз касающиеся неожиданного продукта от известного производителя игровой периферии Razer. Согласно данным информатора, компания разрабатывает полностью беспроводные наушниках, внешне очень напоминающие черные Apple AirPods.

По сути, основной причиной, по которой можно сравнить данные наушники с продуктом от яблочной компании — форм-фактор вкладышей. За счет этого наушники должны быть удобны для большей части потенциальных покупателей, так как многие не могут носить вакуумные затычки из-за дискомфорта в ушах из-за них. Также устройство от Razer выполнено в форме “свисающей из ушей макаронины”, как это сделано в тех же AirPods от Apple или FlyPods от Huawei. Зато решение от производителя игровых аксессуаров может похвастаться совсем иным исполнением зарядного кейса, который больше напоминает таковой у Samsung Galaxy Buds.

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К сожалению, это первая утечка о новом продукте, потому в сети нет никакой информации ни об их названии, ни о технических характеристиках, ни, тем более, о дате выхода или их цене.

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