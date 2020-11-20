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Популярный разработчик фитнес-гаджетов Amazfit готовит новые "умные" весы
По всей видимости, компания пытается угнаться по темпу выпуска новинок за Xiaomi
Не успели выйти в продажу самые первые смарт-весы от популярного разработчика фитнес-гаджетов Amazfit, как в сети появилась информация о том, что компания работает над новым устройством в данном сегменте. Упоминание о новинке появилось в фирменном приложении Amazfit.
Так, журналисты издания Gizmochina наткнулись на информацию об Amazfit Smart Scale2 в приложении Zepp, объединяющем все устройства компании. Причем внутри программы новые весы связаны с функцией “План похудения”, которое, возможно, станет эксклюзивной возможностью девайса.
Отметим, что оригинальные Amazfit Smart Scale продаются по цене 49.99 долларов или 3,800 рублей. При этом доступны весы для покупки не только в Китае, но и по всему миру. Правда, в Европе на данный момент открыт лишь предзаказ на устройство.