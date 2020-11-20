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Популярный разработчик фитнес-гаджетов Amazfit готовит новые "умные" весы

По всей видимости, компания пытается угнаться по темпу выпуска новинок за Xiaomi
Не успели выйти в продажу самые первые смарт-весы от популярного разработчика фитнес-гаджетов Amazfit, как в сети появилась информация о том, что компания работает над новым устройством в данном сегменте. Упоминание о новинке появилось в фирменном приложении Amazfit.

Так, журналисты издания Gizmochina наткнулись на информацию об Amazfit Smart Scale2 в приложении Zepp, объединяющем все устройства компании. Причем внутри программы новые весы связаны с функцией “План похудения”, которое, возможно, станет эксклюзивной возможностью девайса.

Скриншот приложения Zepp с упоминанием новых весов

Отметим, что оригинальные Amazfit Smart Scale продаются по цене 49.99 долларов или 3,800 рублей. При этом доступны весы для покупки не только в Китае, но и по всему миру. Правда, в Европе на данный момент открыт лишь предзаказ на устройство.