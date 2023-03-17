Наука и технологии
08:04, 17 марта 2023
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Популярный сахарозаменитель уличили в снижении иммунитета

Стоит быть аккуратнее при его использовани

Группа учёных из Института Фрэнсиса Крика обнаружила, что высокое потребление сукралозы, распространённого искусственного подсластителя, может снизить активацию Т-клеток и подавить ответ иммунной системы.

Популярный сахарозаменитель уличили в снижении иммунитета

Фото: Чемпионат

Важно понимать, что Т-клетки играют важнейшую роль в борьбе с инфекциями и раковыми заболеваниями.

В ходе эксперимента над мышами, учёные кормили подопытных сукралозой в количестве, эквивалентном приемлемой суточной дозе для человека. Результаты показали, что у мышей с высоким содержанием сукралозы в рационе наблюдалась более слабая активация Т-клеток для борьбы с раком или инфекцией.

Также исследователи обнаружили, что большое количество сукралозы влияет на высвобождение внутриклеточного кальция, который отвечает за подавление активации Т-клеток.

Отметим, что данное вещество широко используется в качестве искусственного подсластителя в напитках и продуктах питания. При этом наука до сих пор не до конца изучила его воздействие на человеческий организм.

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