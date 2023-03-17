Популярный сахарозаменитель уличили в снижении иммунитета

Важно понимать, что Т-клетки играют важнейшую роль в борьбе с инфекциями и раковыми заболеваниями.

В ходе эксперимента над мышами, учёные кормили подопытных сукралозой в количестве, эквивалентном приемлемой суточной дозе для человека. Результаты показали, что у мышей с высоким содержанием сукралозы в рационе наблюдалась более слабая активация Т-клеток для борьбы с раком или инфекцией.

Также исследователи обнаружили, что большое количество сукралозы влияет на высвобождение внутриклеточного кальция, который отвечает за подавление активации Т-клеток.

Отметим, что данное вещество широко используется в качестве искусственного подсластителя в напитках и продуктах питания. При этом наука до сих пор не до конца изучила его воздействие на человеческий организм.