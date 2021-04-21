Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Популярный сервис аудиоконференций Discord отказался продаваться Microsoft за 750 млрд рублей
Вместо этого сервис решил выйти на IPO
Сервис голосового общения Discord отклонил предложение Microsoft о покупке. Об этом рассказали журналисты WSJ, ссылаясь на собственные источники. Сумма сделки составляла 10 млрд долларов (более 750 млрд рублей).
Авторы издания также сообщили, что в компании не только отказали Microsoft, но и вновь задумались о выходе на IPO. И как минимум до выхода на биржу, голосовой сервис намерен сохранить независимость.
Тут же WSJ уточняет, что в дальнейшем Discord всё же может продаться более крупному игроку. В том числе поэтому руководство компании не «оборвала связи» с редмондским техногигантом.
Напомним, что ежемесячная аудитория сервиса прямо сейчас составляет около 140 млн пользователей. При этом в 2020 году ему удалось заработать 130 млн долларов, что, к сожалению, всё же не позволило компании стать прибыльной.