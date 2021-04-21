Популярный сервис аудиоконференций Discord отказался продаваться Microsoft за 750 млрд рублей

Авторы издания также сообщили, что в компании не только отказали Microsoft, но и вновь задумались о выходе на IPO. И как минимум до выхода на биржу, голосовой сервис намерен сохранить независимость.

Тут же WSJ уточняет, что в дальнейшем Discord всё же может продаться более крупному игроку. В том числе поэтому руководство компании не «оборвала связи» с редмондским техногигантом.

Напомним, что ежемесячная аудитория сервиса прямо сейчас составляет около 140 млн пользователей. При этом в 2020 году ему удалось заработать 130 млн долларов, что, к сожалению, всё же не позволило компании стать прибыльной.