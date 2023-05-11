Популярный способ избавления от боли в суставах оказался разрушительным для них

По его словам, гормональные уколы, хотя и облегчают болевые ощущения, могут вызвать разрушение суставов в долгосрочной перспективе.

Коваленко подчеркнул, что эти уколы должны назначаться врачами только в исключительных случаях. Его коллега Елена Малышева также добавила, что подобные инъекции часто назначают пациентам, которым необходима операция по замене сустава, и которым нужно как-то облегчить боли до момента операции.

По совету Коваленко, людям, страдающим от болей в суставах, следует сделать МРТ для определения стадии заболевания. При раннем артрозе могут быть назначены уколы с гиалуроновой кислотой, которые помогают защитить суставы.

В более серьёзных случаях могут использоваться инъекции с плазмой крови или со стволовыми клетками, взятыми из собственной жировой ткани пациента. Эти инъекции способны восстановить поврежденные хрящи суставов и улучшить их состояние, добавил врач.