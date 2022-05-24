Популярный способ определения рака оказался способен провоцировать этот самый рак

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Популярный способ определения рака оказался способен провоцировать этот самый ракТак что с ним стоит быть аккуратнее
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что привычная многим компьютерная томография (КТ) может быть смертельно опасной.
Так, инструмент, который медицинские работники часто используют, например, для выявления рака лёгких, может легко стать причиной возникновения этого самого рака.
Мы не можем делать всем подряд КТ для того, чтобы выявить рак лёгких, потому что сама по себе компьютерная томография — излучение <...> Из 100 человек, которые получили диагноз рак, двое получили его из-за того, что они пошли когда-то на компьютерную томографию, ходили часто.
Александр Мясников
Напомним, что ранее специалист также заявлял об опасности продолжительного кашля у курильщиков. Данная «особенность», по словам Мясникова, может говорить о том, что человек страдает от рака лёгких.