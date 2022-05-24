Популярный способ определения рака оказался способен провоцировать этот самый рак

Мы не можем делать всем подряд КТ для того, чтобы выявить рак лёгких, потому что сама по себе компьютерная томография — излучение <...> Из 100 человек, которые получили диагноз рак, двое получили его из-за того, что они пошли когда-то на компьютерную томографию, ходили часто.