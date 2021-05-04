Популярный у геймеров сервис Discord наконец-то появится и на PlayStation

Сообщается, что случится это уже в начале 2022 года. При этом на данный момент уже ведётся «активная работа над объединением Discord с социальными и игровыми возможностями PlayStation Network», говорится на официальном сайте Sony. Сумма сделки пока что остаётся нераскрытой.

Что интересно, совсем недавно в сети появилась информация о желании Microsoft купить Discord. Тогда слухи говорили о том, что редмондская компания хочет выделить под это дело 10 миллиардов долларов. Но в конечном итоге, судя по всему, создатели Windows и Xbox либо передумали, либо не нашли общего языка с Discord.