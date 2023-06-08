Популярный у россиян продукт оказался причиной ускоренного старения

Среди таких продуктов, например, можно найти пастеризованное молоко, сладкие, солёные и обработанные продукты.

Бинатова подчеркнула, что диета и ежедневный рацион имеют непосредственное влияние на внешность. Она назвала пастеризованное молоко потенциальным виновником преждевременного старения, поскольку в нём практически не остаётся полезных свойств после обработки.

Вместо него она рекомендовала покупать натуральную молочную продукцию с высоким процентом жирности.

Потребление солёных и маринованных продуктов тоже было признано виновником преждевременного старения из-за высокого содержания соли.

Избыток соли задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточном пространстве, способствуя растяжению кожи. В результате, кожа может не восстановиться полностью.

Бинатова также предупредила о негативных последствиях употребления продуктов с высоким содержанием сахара. Она предложила заменить сладости, газированные напитки и пакетированные соки на шоколад, травяные чаи и ягодные морсы.