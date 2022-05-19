Популярный в России продукт оказался снижающим риск рака

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Популярный в России продукт оказался снижающим риск ракаОсобенно часто все едят его летом
Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычном свойстве редиса. По его словам, употребление данного продукта способно снизить риск возникновения онкологических заболеваний.
Связано это с тем, что редис обладает определёнными соединениями, которые раскрывают свои полезные свойства в процессе жевания:
Это происходит за счёт сернистых соединений редиса, которые в нём содержатся и образуются при жевании.
Михаил Гинзбург
Вместе с тем эксперт уточнил, что сернистые соединения редиса действуют практически на все три звена опухолевого роста — ростовых факторов, закрывают клетки от воспаления и блокируют ангиогенез.
Напомним, что ранее Гинзбург также рекомендовал кисломолочные продукты для снижения риска развития рака. Также он посоветовал начать употреблять квашенную капусту.