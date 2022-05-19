Популярный в России продукт оказался снижающим риск рака

Вместе с тем эксперт уточнил, что сернистые соединения редиса действуют практически на все три звена опухолевого роста — ростовых факторов, закрывают клетки от воспаления и блокируют ангиогенез.

Напомним, что ранее Гинзбург также рекомендовал кисломолочные продукты для снижения риска развития рака. Также он посоветовал начать употреблять квашенную капусту.