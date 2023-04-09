Популярный в Twitch стример назвал «дегенератами» пользователей, покупающих порно на OnlyFans

По его мнению, это «приводит к вырождению всех нас как человечества». Лянжель считает, что покупка порно мешает развитию мужчин, вредит их здоровью. «Это тормозит прогресс в вашей жизни, создаёт препятствия на пути к достижению целей, а мозги начинают застаиваться, чуть ли не гнить», — подчеркнул стример.

Его поддержало больше количество подписчиков. Один из пользователей отметил, что покупка порно — безумие. Но эта отрасль не была бы такой развитой, если бы подобный контент не оплачивали.

«Я уважаю всех авторов контента, но в то же время надо понимать — если человек платит за интимные снимки и другой контент моделям OnlyFans — это признак дегенерата. Это то, что приводит к вырождению всех нас как человечества», — заявил Лянжель.