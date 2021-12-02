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Популярный врач обвинил российских звёзд-антипрививочников в «убийствах»И даже объяснил свою точку зрения
Среди российских знаменитостей немало тех, кто поддерживает движение антипрививочников. Об этом явлении решил высказаться врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, звёзды отечественного шоу-бизнеса, поддерживающие это движение, «убивают» россиян.
Звёзды должны думать о своих поклонниках, советуя им подобные вещи. Им верят, потому что мы их любим. Однако они же создали этот кредит доверия совершенно в другой области, в которой не разбираются. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас.
Александр Мясников
Отметим, что ранее Мясников также давал комментарий письму, в котором врачи предлагали звёздам-антиваксерам посетить красную зону ковидной больницы. Тогда он заявил, что хоть главврачи больниц и делают это из лучших побуждений, на деле «надушенные "туристы" в этой обстановке явно неуместны».
Источник: URA.RU