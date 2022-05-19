Популярный врач раскрыл порядок действий при укусе клеща

Специалист напомнил, что клещи являются обыкновенными паразитами, которые, как и комары, питаются кровью. При этом опасным укус клеща становится из-за возможного переноса им серьёзных заболеваний. В том числе клещевого энцефалита и боррелиоза.

Если вы обнаружили, что вас укусил данный паразит, то его ни в коем случае нельзя дёргать. Тем более плохой идеей будет попытаться «отравить» какими-то агрессивными жидкостями, такими как спирт.