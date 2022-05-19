Популярный врач раскрыл порядок действий при укусе клеща

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Популярный врач раскрыл порядок действий при укусе клещаСложного ничего нет, но есть противопоказания
Российский врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус рассказал о том, что стоит делать при укусе клеща.
Специалист напомнил, что клещи являются обыкновенными паразитами, которые, как и комары, питаются кровью. При этом опасным укус клеща становится из-за возможного переноса им серьёзных заболеваний. В том числе клещевого энцефалита и боррелиоза.
Если вы обнаружили, что вас укусил данный паразит, то его ни в коем случае нельзя дёргать. Тем более плохой идеей будет попытаться «отравить» какими-то агрессивными жидкостями, такими как спирт.
Снять клеща можно, выкручивая его или плавно потянув с помощью пинцета. Или вы можете обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Андрей Продеус
После того, как клещ будет отцеплен, его самого необходимо сдать на анализ в лабораторию.