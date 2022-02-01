Популярный врач раскрыла связь между отказом от кофе и болезнями сердца

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Вчера в 22:49
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Популярный врач раскрыла связь между отказом от кофе и болезнями сердцаРазрушив тем самым популярный миф
Российский врач-терапевт и популярная телеведущая Елена Малышева, вместе с соведущим Германом Гандельманом, рассказали о привычках, которые вредны для здоровья сердца.
Оказалось, что к таковым относятся слишком продолжительный сон, употребление алкоголя, а также, внезапно, отказ от кофе. Вместе с тем на состояние сердца негативно влияет и исключение жиров из рациона питания.
Если говорить о сне, то вредным Малышева назвала даже тот ночной отдых, который длится более восьми часов. При этом люди, любящие спать более 10 часов, сталкиваются с 50%-увеличением риска умереть от сердечной атаки.
Самая низкая смертность от сердечных-сосудистых заболеваний в группе людей, которые редко употребляют алкоголь <...> Клеймо с кофе мы сняли в XXI веке. Употребление кофе до трёх чашек в день уменьшает риск развития сердечной недостаточности на 30%.
Герман Гандельман
Источник: Lenta.ru