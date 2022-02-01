Популярный врач раскрыла связь между отказом от кофе и болезнями сердца

Оказалось, что к таковым относятся слишком продолжительный сон, употребление алкоголя, а также, внезапно, отказ от кофе. Вместе с тем на состояние сердца негативно влияет и исключение жиров из рациона питания.

Если говорить о сне, то вредным Малышева назвала даже тот ночной отдых, который длится более восьми часов. При этом люди, любящие спать более 10 часов, сталкиваются с 50%-увеличением риска умереть от сердечной атаки.