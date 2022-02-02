Популярный врач развеял миф о важности употребления витамина С при простуде

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Популярный врач развеял миф о важности употребления витамина С при простудеПодойдя к вопросу с точки зрения актуальных исследований
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, насколько важно дополнительно употреблять витамин С при простуде и гриппе.
По его словам, ряд учёных придерживается мнения, что приём витамина С для профилактики никак не спасает от болезни. В то же время существуют исследования, которые демонстрируют сокращение времени простуды при больших дозах этого витамина.
Можно ли дополнительно? Я бы сказал — можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше.
Александр Мясников
В то же время Мясников заявил, что на его взгляд, приём витамина С при простуде вовсе не обязателен.
Источник: Lenta.ru