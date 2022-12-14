Пора на завод: насколько обеднели российские блогеры в 2022 году

Видеосервис всё ещё доступен российским зрителям, а местные авторы всё ещё могут заливать новый контент на свои каналы. Но при этом монетизация с просмотров упала до нуля.

Теперь же стало известно, насколько упали заработки блогеров из России. Оказалось, что речь идёт о 80%-падении, причём такой же процент назывался ещё в апреле 2022-го. Сразу же после первых блокировок.

Эксперты считают, что в первую очередь такое падение вызвано отключением монетизации. Но не менее важную роль сыграло и то, что ряд крупных западных рекламодателей покинули российский рынок.

Специалисты также рассказали, что больше остальных пострадали те блогеры, которые не обладают многомиллионной аудиторией и не имеют большой известности.