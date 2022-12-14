PornHub объявил, какое порно люди искали чаще всего в 2022 году

Крупнейший порносайт планеты раскрыл предпочтения пользователей, которые раскрылись за 2022 год. Так, например, самым популярным поисковым запросом был «хентай». Следом за ним идут «японки», а закрывают тройку лидеров «милфы».

Ещё из интересного в рейтинге можно отметить список самых популярных героинь видеоигр. На первом месте расположилась Дива из Overwatch. Второе место забрала Дженни из Minecraft, а третье — Роковая Вдова из Overwatch. Замыкают топ-5 Леди Димитреску (Resident Evil Village) и Мерси (Overwatch).