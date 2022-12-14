PornHub объявил, какое порно люди искали чаще всего в 2022 году

13:39, 14 декабря 2022
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PornHub объявил, какое порно люди искали чаще всего в 2022 годуИ какие видеоигровые героини их интересуют больше остальных
Близится конец года, а это значит, что различные сайты и сервисы делятся своей статистикой уходящих 365 дней. Разумеется, в стороне не мог остаться и генератор многих интересных инфоповодов — PornHub.
Фото: PornHub
Крупнейший порносайт планеты раскрыл предпочтения пользователей, которые раскрылись за 2022 год. Так, например, самым популярным поисковым запросом был «хентай». Следом за ним идут «японки», а закрывают тройку лидеров «милфы».
Ещё из интересного в рейтинге можно отметить список самых популярных героинь видеоигр. На первом месте расположилась Дива из Overwatch. Второе место забрала Дженни из Minecraft, а третье — Роковая Вдова из Overwatch. Замыкают топ-5 Леди Димитреску (Resident Evil Village) и Мерси (Overwatch).