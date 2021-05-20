PornHub отреставрировал в 4К порно 125-летней давности

По словам представителей площадки, для «прокачки» винтажных фильмов для взрослых, они использовали алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Всего им было «скормлено» порядка 100 тыс фото и видео с недетским контентом.

И на основе этих материалов нейросети делали из мыльных роликом вполне смотрибельный материал. А в качестве приятного бонуса можно отметить, что все фильмы проекта были «превращены» из чёрно-белых в цветные.

Отметим, что самое старое видео в линейке Remastured вышло в 1986 году. Самое новое — в 1946-м. А между ними расположилось множество других разных работа, снятых в разные десятилетия.