Наука и технологии
Сегодня в 12:02
PornHub отреставрировал в 4К порно 125-летней давности
Одно из самых «народных» применений искусственному интеллекту
Специалисты PornHub представили новый проект — Remastured. В рамках него они отреставрировали старые порно-ролики, улучшив их до 4К. Самое старое такое видео датировано 1896 годом.
По словам представителей площадки, для «прокачки» винтажных фильмов для взрослых, они использовали алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Всего им было «скормлено» порядка 100 тыс фото и видео с недетским контентом.
И на основе этих материалов нейросети делали из мыльных роликом вполне смотрибельный материал. А в качестве приятного бонуса можно отметить, что все фильмы проекта были «превращены» из чёрно-белых в цветные.
Отметим, что самое старое видео в линейке Remastured вышло в 1986 году. Самое новое — в 1946-м. А между ними расположилось множество других разных работа, снятых в разные десятилетия.