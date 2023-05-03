PornHub перестал работать в целом американском штате

Стоит отметить, что Юта достаточно давно борется с порнографией, объявив ее «общественным здравоохранительным кризисом» ещё в 2016 году.

Теперь вместо привычного контента на сайте PornHub жителей штата встречает видео с участием актрисы Cherie DeVille, члена Комитета защиты прав актёров для взрослых, которая читает заявление.

В ролике актриса фильмов для взрослых говорит, что неправильное осуществление возрастного ограничения приведёт к тому, что жители Юты перейдут на сайты с меньшим количеством мер безопасности.

Что законодательство должно быть применено ко всем платформам с контентом для взрослых, ради защиты детей и частной жизни пользователей.

Сами жители штата встретили новость с юмором, ностальгируя о временах, когда порнографические журналы находили в кустах по дороге домой из школы.