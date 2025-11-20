PornHub предложил Apple и Google проверять возраст пользователей на устройствах

Pornhub предлагает пересмотреть существующие методы проверки возраста пользователей на сайтах, которые недостаточно эффективны для защиты несовершеннолетних от контента для взрослых.

Сервис утверждает, что централизованная система проверки возраста на уровне устройства упростила бы соблюдение правил и снизила риски для конфиденциальности. Эта система будет передавать проверенные данные о возрасте через API, устраняя необходимость в постоянной проверке на каждой платформе. Компания утверждает, что такой подход повысил бы конфиденциальность пользователей, избежав передачи персональных данных на сторонние сайты, и предотвратил бы переход пользователей на платформы без подтверждения возраста из-за различий в требованиях к реализации.

Необходимость в этих изменениях возникла на фоне ужесточения правил, особенно в США и Великобритании, что привело к ограничению доступа в некоторых штатах и снижению трафика на 80%.