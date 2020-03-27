Наука и технологии
Сегодня 12:29
Pornhub рассказал, насколько выросли просмотры порно у россиян
24 марта произошел резкий скачок
Один из самых популярных порнографических сайтов Pornhub рассказал, насколько выросли просмотры порно у россиян. Так, согласно официальному пресс-релизу сервиса, буквально 24 марта спрос на порно в России резко увеличился.
Представители сайта для наглядности вложили в пресс-релиз график, который демонстрирует, что с конца февраля рост востребованности порно в России оставался на одном уровне, тогда как уже 15 марта было зафиксировано резкое увеличение аудитории на 6,6%. Но и это был еще не предел, поскольку уже 24 марта россияне начали смотреть порно еще активнее, увеличив просмотры на 57,1%.
По словам Pornhub, внезапный рост популярности порно обусловлен введением карантина, связанным с коронавирусом. Кроме того, нескольким ранее представители компании сообщили о введении в России временного бесплатного премиум-доступа, что также повлияло на росте просмотров порно.