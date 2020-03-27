Pornhub рассказал, насколько выросли просмотры порно у россиян

Представители сайта для наглядности вложили в пресс-релиз график, который демонстрирует, что с конца февраля рост востребованности порно в России оставался на одном уровне, тогда как уже 15 марта было зафиксировано резкое увеличение аудитории на 6,6%. Но и это был еще не предел, поскольку уже 24 марта россияне начали смотреть порно еще активнее, увеличив просмотры на 57,1%.