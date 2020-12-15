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PornHub удалил миллионы пользовательских видео из-за скандала с подростковым порно на сервисе

Возможно, это позволит сайту возобновить сотрудничество с крупнейшими платёжными системами
PornHub объявил об удалении миллионов видео, которые были загружены на сайт неверифицированными пользователями. «Очистка» ещё миллионов роликов прямо сейчас находится в процессе.

Изначально на сайте хранилось около 13,5 млн видеороликов, сообщает Gizmodo. Но затем, после процесса очистки, их число сначала уменьшилось до 4,7 млн, после чего вернулось до значения 7,2 роликов. Стоит отметить, что все эти телодвижения со стороны PornHub начались после того, как Mastercard и Visa объявили об отказе от сотрудничества с площадкой. Причиной называлось то, что на онлайн-сервисе были замечены видеоролики с участием несовершеннолетних.

Напомним, что некоторое время назад в The New York Times появился материал, в котором и были озвучены первые обвинения по отношению к порносайту. По словам издания, усугубляет проблему ещё и то, что на PornHub имеется возможность свободной загрузки роликов. Практически сразу после выхода расследования, площадка отключила возможность свободной загрузки, запретив также и скачивание уже загруженных роликов.