PornHub удалил миллионы пользовательских видео из-за скандала с подростковым порно на сервисе

Изначально на сайте хранилось около 13,5 млн видеороликов, сообщает Gizmodo. Но затем, после процесса очистки, их число сначала уменьшилось до 4,7 млн, после чего вернулось до значения 7,2 роликов. Стоит отметить, что все эти телодвижения со стороны PornHub начались после того, как Mastercard и Visa объявили об отказе от сотрудничества с площадкой. Причиной называлось то, что на онлайн-сервисе были замечены видеоролики с участием несовершеннолетних.

Напомним, что некоторое время назад в The New York Times появился материал, в котором и были озвучены первые обвинения по отношению к порносайту. По словам издания, усугубляет проблему ещё и то, что на PornHub имеется возможность свободной загрузки роликов. Практически сразу после выхода расследования, площадка отключила возможность свободной загрузки, запретив также и скачивание уже загруженных роликов.