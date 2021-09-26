Порно-стримерши сайта OnlyFans начали создавать собственные сайты из-за риска запрета секс-услуг

После того, как сервис объявил об изменении политики, в силу того, что с ним перестали работать ведущие американские банки, многие секс-работницы поспешили создать свои частные интернет-ресурсы. Они объясняют это необходимостью стабильной работы и заработка на случай блокировки сервиса. Многие размещают информацию о себе на конкурирующих сервисах.

В свою очередь OnlyFans оказался между двух огней. С одной стороны – государство, принявшее законы о запрете секс-торговцев и борьбе с секс-торговлей из-за того, что на том же OnlyFans находили профили девочек, которые снимались в детском откровенном видео, а потом пропали без вести. С другой стороны – пользователи, раскритиковавшие сервис за изменение политики, после чего это решение было приостановлено.

В любом случае это повлияло на доверие к сервису, и многие известные секс-модели поспешили создать независимые сайты.