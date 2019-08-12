Порноактёры поделились самыми противными профессиональными секретами

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где работники киноиндустрии «для взрослых» обсуждают самые неприятные профессиональные секреты.

Автор темы Reddit призвал порноактёров и других задействованных в фильмах «для взрослых» лиц вспомнить самые неприятные, странные и отвратительные вещи, которые им приходилось видеть или переживать «на работе».

Всего за четыре дня тема набрала более 14,6 тысячи лайков и 4,8 тысячи комментариев.

Многие из комментаторов пожаловались на неприятный запах, который стоит на подобных съёмочных площадках. Согласно образному высказыванию одной из пользовательниц, он «в сто раз сильнее запаха потной мошонки». Другой причастный к порно пользователь пожаловался на запах экскрементов, поскольку многие актёры не готовятся к анальному сексу.

Многие актрисы приходят на съёмки, будучи под воздействием наркотиков. Пользователь Never2spicy рассказал, как однажды зашёл в гримерку в стрип-клубе, где фотографии детей находились по соседству с разбросанными иглами от шприцов.

Другая порноактриса пожаловалась на преследование со стороны мужчин и угрозы насилия. Она отметила: «Люди просто не понимают, что мы просто такие же работники, как и все остальные».

В сервисах секса по телефону клиенты частенько просят говорить сотрудников голосами детей, многие отказываются.