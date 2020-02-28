Порносайт предложил странам с эпидемией коронавируса бесплатный доступ к премиум-контенту

Речь идет о ресурсе Xhamster, который, выражая свою поддержку, предоставил аж до конца марта свободный премиальный доступ ко всему контенту на сайте жителям тех стран, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. В их число входят такие страны как Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Напомним, что чуть ранее Федеральное агентство по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации выступило с официальным обращением к туроператорам, в котором министерство попросило их отказаться от продажи путевок в Италию, Южную Корею и Иран.