Porsche спроектирует космический корабль и электромобили для новых "Звёздных войн"

”Разработка космического корабля с четким дизайном Porsche - это увлекательно и интересно. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что они не имеют общих элементов, оба мира имеют похожую философию дизайна. Тесное сотрудничество с командой разработчиков Star Wars вдохновляет и восхищает нас. Я уверен, что обе стороны смогут извлечь из этого обмена большие выгоды.”, - поделился вице-президент Style Porsche Майкл Мауэр.

Поклонники легендарной космической саги Джорджа Лукаса смогут увидеть фильм, а также оценить фантастический космический корабль, подготовленный Porsche и Lucasfilm, уже в декабре текущего года.