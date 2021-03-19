Портативная консоль Nintendo Switch Pro окажется мощнее PlayStation 4 и Xbox One

Так, согласно опубликованным данным, по характеристикам грядущая портативная приставка обгонит PlayStation 4 и Xbox One. В то же время, отмечается, что она будет слабее PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Авторы издания также выяснили, что Nintendo Switch Pro выйдет до конца текущего года. Ожидается, что ее стоимость окажется на 15-20% выше цены обычной модели. Что касается особенностей приставки, ей приписывают улучшенное железо и OLED экран на 7 дюймов с разрешением 720p. В течение первых месяцев после запуска Nintendo рассчитывает продать порядка 12 млн консолей.