Портативные CD-плееры вновь стали популярны и научились подключаться к беспроводным наушникам

Портативные CD-плееры вновь стали популярны и научились подключаться к беспроводным наушникамНе без помощи китайцев
Китайская компания Fiio анонсировала свой новый портативный CD-плеер DM13, который поступит в продажу в сентябре по цене $179.
Современная версия классического плеера получила поддержку Bluetooth, что позволяет использовать беспроводные наушники.
DM13 может похвастаться кодеками AptX, AptX HD, AptX Low Latency и SBC, обеспечивая качественное беспроводное воспроизведение. Для аудиофилов, предпочитающих традиционный звук, предусмотрены разъемы 3.5 мм и даже 4.4 мм.
Плеер оснащен аккумулятором, обеспечивающим до восьми часов работы без подзарядки. В домашних условиях DM13 можно подключить к стереосистеме через аналоговые, SPDIF и USB-аудиоразъемы, используя режим «настольного» питания для обхода аккумулятора.
Кроме обычных CD-дисков, устройство поддерживает воспроизведение MP3, FLAC, WAV, AAC и WMA файлов, записанных на CD-R. Также в DM13 предусмотрена защита от ударов, предотвращающая пропуски при движении.