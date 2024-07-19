Портативные CD-плееры вновь стали популярны и научились подключаться к беспроводным наушникам

Плеер оснащен аккумулятором, обеспечивающим до восьми часов работы без подзарядки. В домашних условиях DM13 можно подключить к стереосистеме через аналоговые, SPDIF и USB-аудиоразъемы, используя режим «настольного» питания для обхода аккумулятора.

Кроме обычных CD-дисков, устройство поддерживает воспроизведение MP3, FLAC, WAV, AAC и WMA файлов, записанных на CD-R. Также в DM13 предусмотрена защита от ударов, предотвращающая пропуски при движении.