Портативные литиевые электростанции помогут в случае отключения электричества

Во время перебоев с подачей электричества важно заранее иметь под рукой заряженные устройства, такие как портативные аккумуляторы, литиевые электростанции и USB-фонари. Об этом рассказал Антон Аверьянов, генеральный директор ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ. Он отметил, что бензиновые генераторы для квартир не подходят из-за шума и риска возгорания. В качестве безопасной альтернативы подойдут литиевые станции с ёмкостью от 500 ватт-час, которые могут питать роутеры, лампы и вентиляторы.

Для длительных отключений, особенно в жарких регионах, Аверьянов советует использовать электростанции с солнечными панелями для подзарядки. Кроме того, временное решение может быть найдено в виде портативных вентиляторов, работающих на аккумуляторах или от USB. Это позволит поддерживать минимальный комфорт даже при сильной жаре.

Эксперт также отметил важность заблаговременной подготовки. Нужно зарядить мощные портативные аккумуляторы ёмкостью не менее 20 000 мАч и подготовить светодиодные фонари с USB-зарядкой. Солнечные панели могут пригодиться для подзарядки мелких устройств. Главной задачей в таких условиях становится обеспечение освещения, возможности зарядки гаджетов и поддержание комфорта.