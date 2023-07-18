Портрет Жириновского с NFT знаком оригинальности представят на выставке

На выставке «Сколково» будет представлен NFT-портрет политика Владимира Жириновского, так объявил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы. Это событие состоится шестого августа в рамках выставки NFT и Digital-Art, организованной Международным союзом художников. На портрете Владимир Жириновский изображён с сигариллой.

Ярослав Нилов отметил, что этот NFT-портрет является символом прогрессивности ЛДПР и уважением к современным технологиям, которыми обладает её основатель. Он также добавил, что портрет прошёл много этапов разработки и был одобрен различными инстанциями.

Это уникальное событие, позволяет сочетать политику и искусство, объединяя традиционные методы современными технологиями. NFT-портрет Владимира Жириновского станет интересным экспонатом выставки, привлекая внимание как поклонников политика, так и любителей цифрового искусства.