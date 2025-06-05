Посадочное устройство «Луны-27» успешно прошло проверку

Испытания посадочного устройства для автоматической станции «Луна-27» завершены на площадке НПО Лавочкина, которое входит в структуру Роскосмоса. В госкорпорации сообщили, что тесты подтвердили полную готовность аппарата к выполнению задач. Специалисты проверили его работу в условиях, имитирующих лунную гравитацию и взаимодействие с аналогом лунного грунта.

По словам представителей Роскосмоса, успешно завершённый этап стал ключевой частью подготовки миссии. Особое внимание уделили отработке режима мягкой посадки, чтобы убедиться, что устройство справится с задачей на реальной поверхности Луны. Испытания включали моделирование всех возможных сценариев, что позволило выявить и устранить потенциальные проблемы ещё на этапе подготовки.