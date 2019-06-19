Посещение пляжа может привести к смерти из-за изменения климата

Исследователи из Университетской клиники Купер в штате Нью-Джерси обнаружили, что опасные плотоядные бактерии, вызывающие некротизирующий фасциит, могут распространиться в пляжных водах.

Такие бактерии живут в океане и могут захватить ранее нетронутые пляжные воды по причине изменения климата. Исследователи описали пять случаев серьёзных случаев заряжения плотоядными бактериями у людей, которые контактировали с водой или морепродуктами в заливе Делавэр, простирающимся между Делавэром и Нью-Джерси.

Такие инфекции исторически очень редки в данной области, поскольку ответственные за них бактерии Вибрио вульнификус (Vibrio vulnificus) предпочитают более тёплые воды, такие как Мексиканский залив.

Однако изменения в климате привели к росту температуры воды в океане. А значит Вибрио вульнификус могут двинуться на север, делая пляжи опасными. Заразиться можно при наличии открытой раны или потреблении заражённых морепродуктов.