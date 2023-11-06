Посетители выставки-форума на ВДНХ смогут «оживить» мамонта

Современные технологии превратили мамонта во «живого» символа Ханты-Мансийска на выставке-форуме «Россия». Голова мамонта на стенде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стала настоящим хитом, привлекая посетителей для селфи. Сканируя QR-код смартфоном, можно придать жизнь мамонту на экране и узнать о культурно-туристском комплексе «Археопарк». Также проводится конкурс на выбор имени для мамонта, среди призов — путешествие в Югру.

В День Регионов на выставке, Дед Мороз и Снегурочка соревновались в щедрости, раздавая подарки за правильные ответы на вопросы о ХМАО. Гостей также согревал самый длинный шарф в России, вязанный 25 югорчанками в течение месяца. А для тех, кто не успел пообщаться с Дедом Морозом, предоставлена возможность отправить ему открытку через стенд.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ в Москве 4 ноября, собрав представителей 89 регионов России и федеральных ведомств, чтобы продемонстрировать свои достижения и культуру. Это событие будет продолжаться до апреля 2024 года и предоставит уникальную возможность узнать больше о разнообразии страны.