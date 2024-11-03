Positive Technologies: хакеры начали рассылать вирусы в картинках и текстовых файлах

Специалисты компании Positive Technologies предупредили о новом способе распространения вредоносного ПО через изображения и текстовые файлы. По их данным, злоумышленники маскируют вредоносные программы с помощью стеганографии — технологии, которая позволяет скрывать код внутри картинок и текстов. Таким образом, жертвы не подозревают, что, открывая безобидные на вид файлы, запускают опасное ПО.

Как рассказали в компании, злоумышленники рассылают письма, которые выглядят как официальные, с просьбой ознакомиться с прикреплёнными файлами. После открытия такого вложения на устройство устанавливается вредоносная программа. Этот метод позволяет хакерам действовать незаметно, маскируя вредоносный код под повседневные документы и изображения.

Среди жертв атак уже оказались десятки российских организаций — от государственных учреждений до промышленных предприятий и научных центров. Специалисты Positive Technologies сообщили, что атаки связаны с известной группировкой, которая занимается кибершпионажем в странах Восточной Европы, и их интересы охватывают государственные, экономические и промышленные сферы.