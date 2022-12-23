После исследования, заказанного Госдумой, в России могут усилить контроль за доступом детей в Сеть

Ранее Госдума заказывала у специалистов ГУУ исследование касательно того, с какими материалами и людьми в Сети сталкиваются дети и подростки. Оказалось, что 72% подростков смотрят в интернете видеоматериалы со сценами насилия и другим нездоровым содержанием. Также в этой возрастной категории 47% сталкивались либо с предложением попробовать наркотики, либо заработать на информации об их распространении. А 28% детей и подростков сталкивались в интернете с преследованиями и угрозами в свой адрес.

Рекомендации учёных из ГУУ заключаются в том, что следует принять закон, допускающий регистрацию детей в соцсетях по паспортным данным с указанием подлинного имени, а также предоставлением документа в электронном виде. Также предлагается, что регистрировать в соцсетях детей младше 14 лет смогут либо их родители, либо законные представители.

Кроме того, исследователи предложили ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг — запугивание и травлю с использованием цифровых технологий.