После каких фильмов россияне бегут к нейросетям за объяснением смысла

Абсолютными лидерами стали «Кин-дза-дза» Георгия Данелии и «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Оба фильма давно славятся открытыми трактовками. И именно они чаще всего заставляют зрителей задавать уточняющие вопросы нейросети.

В топ также вошли «Субстанция», «Матрица», «Интерстеллар», «Остров проклятых», «Американский психопат» и «Жизнь Чака» по Кингу. Это фильмы, которые требуют внимательного просмотра и оставляют пространство для догадок.

Среди российских картин высокие позиции у «Груза 200» — зрители пытаются осмыслить жесткую метафорику Балабанова. А также у мультфильма «Ежик в тумане», где кажущаяся простота скрывает множество интерпретаций.

Аналитики отмечают: запросы к ИИ чаще всего связаны не с сюжетом, а с поиском философского или символического слоя.