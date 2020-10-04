Наука и технологии
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После карантина люди привыкли играть в компьютерные игры чаще
Прогнозируется, что эта тенденция сохранится и в 2021 году
Во время карантина многие люди начали больше уделять время играм. Как выяснилось, это повлияло на геймеров, в связи с чем после карантина они привыкли играть в компьютерные игры чаще. Причем, такая тенденция может сохраниться и в 2021 году.
Об этом сообщает издание Gamesindustry, ссылаясь на мнение аналитиков компаний, выпускающих игры. Так, по словам экспертов, резко взлетевшие продажи игр, обусловленные карантином, сохранятся на этом уровне и в следующем году. На это, в том числе, намекают и финансовые прогнозы на 2021 год производителей игр.
В частности, Activision Blizzard предполагает, что показатели продаж в 2021 году вырастут на 2,7%, тогда как по отношению к прошлому году они увеличатся на 26,7%. На увеличение продаж на 11% рассчитывает и компания EA, которая, к слову, не анонсировала появление крупных проектов в следующем году.