После отказа Microsoft вложиться в биткоин курс монеты опустился ниже $95 тысяч

Причиной резкого спада цены BTC стал отказ Microsoft инвестировать в монету. Причём корпорацию об этом просил глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор — известный криптоинвестор.

За сутки минимальный курс биткоина составил $94,33 тысяч, то есть актив потерял 4% стоимости.

Но в целом ситуация затронула и другие криптовалюты. Так, Ethereum потерял в цене 6,7%, снизившись до $3,6 тысяч, также монета Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск, упала на 13%, до $0,38.

По состоянию на 12:25 мск биткоин несколько вырос: стоимость составила $97 897.