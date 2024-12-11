После отказа Microsoft вложиться в биткоин курс монеты опустился ниже $95 тысяч

Опубликовано 11 декабря 2024, 12:291 мин.
После отказа Microsoft вложиться в биткоин курс монеты опустился ниже $95 тысячНо после немного отыграл позиции
Курс биткоина внезапно обвалился ниже $95 тысяч. Криптоплатформы зафиксировали падение в ночь с 10 на 11 декабря.
Причиной резкого спада цены BTC стал отказ Microsoft инвестировать в монету. Причём корпорацию об этом просил глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор — известный криптоинвестор.
За сутки минимальный курс биткоина составил $94,33 тысяч, то есть актив потерял 4% стоимости.
Но в целом ситуация затронула и другие криптовалюты. Так, Ethereum потерял в цене 6,7%, снизившись до $3,6 тысяч, также монета Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск, упала на 13%, до $0,38.
По состоянию на 12:25 мск биткоин несколько вырос: стоимость составила $97 897.