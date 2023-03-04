После отключения российских банков от SWIFT Европа предложила им перейти на факс и e-mail

16:44, 04 марта 2023
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После отключения российских банков от SWIFT Европа предложила им перейти на факс и e-mailНо эти банки не под санкциями
В Евросоюзе предложили российским банкам, которые не попали под санкции, но отключены от системы расчётов SWIFT, пользоваться другими средствами для обмена финансовыми сообщениями.
Фото: Dnaindia.com
Европа предложила — речь может идти о Россельхозбанке, отключённом от SWIFT, но не подсанкционном — использовать бумагу, факс или электронную почту.
Но при этом российские банки, не попавшие под санкции, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли — той, которая не затронута ограничениями на экспорт или импорт.
Источник:РБК
Автор:Андрей КадуковТеги:
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