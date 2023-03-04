Наука и технологии
16:44, 04 марта 2023
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После отключения российских банков от SWIFT Европа предложила им перейти на факс и e-mail

Но эти банки не под санкциями

В Евросоюзе предложили российским банкам, которые не попали под санкции, но отключены от системы расчётов SWIFT, пользоваться другими средствами для обмена финансовыми сообщениями.

После отключения российских банков от SWIFT Европа предложила им перейти на факс и e-mail

Фото: Dnaindia.com

Европа предложила — речь может идти о Россельхозбанке, отключённом от SWIFT, но не подсанкционном — использовать бумагу, факс или электронную почту.

Но при этом российские банки, не попавшие под санкции, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли — той, которая не затронута ограничениями на экспорт или импорт.

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