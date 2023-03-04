После отключения российских банков от SWIFT Европа предложила им перейти на факс и e-mail

Европа предложила — речь может идти о Россельхозбанке, отключённом от SWIFT, но не подсанкционном — использовать бумагу, факс или электронную почту.

Но при этом российские банки, не попавшие под санкции, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли — той, которая не затронута ограничениями на экспорт или импорт.