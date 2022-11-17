После отзыва лицензии у «Новой газеты» Роскомнадзор заблокировал и сайт издания

Как отмечается, Верховный суд постановил прекратить деятельность «Новой газеты». Вероятно, на данный момент реализовывается это решение. Под блокировку Роскомнадзора попали сайт «Новой газеты» и проект сотрудников издания «Свободное пространство». Ресурсы занесены в соответствующий перечень Роскомнадзора.

Сайт «Свободного пространства» по адресу novaya.media недоступен, но сайт «Новой газеты» пока ещё открывается у некоторых операторов, На сайте издания отмечено, что доступ к ресурсу «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднён».