После отзыва лицензии у «Новой газеты» Роскомнадзор заблокировал и сайт издания

15:27, 17 ноября 2022
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После отзыва лицензии у «Новой газеты» Роскомнадзор заблокировал и сайт изданияА также другой проект сотрудников издания
Стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Новой газеты». В сентябре у печатной версии издания была отозвана лицензия СМИ.
Как отмечается, Верховный суд постановил прекратить деятельность «Новой газеты». Вероятно, на данный момент реализовывается это решение. Под блокировку Роскомнадзора попали сайт «Новой газеты» и проект сотрудников издания «Свободное пространство». Ресурсы занесены в соответствующий перечень Роскомнадзора.
Сайт «Свободного пространства» по адресу novaya.media недоступен, но сайт «Новой газеты» пока ещё открывается у некоторых операторов, На сайте издания отмечено, что доступ к ресурсу «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднён».
Источник фото:Reuters.com
Источник:РБК
Автор:Андрей КадуковТеги:
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