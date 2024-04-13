После победы в суде над Google Epic Games начала требовать открытия Play Market

Тогда суд присяжных пришёл к выводу, что Google пользуется своим доминированием на рынке и препятствует развитию альтернативных Google Play магазинов приложений на Android. В связи с этим Epic Games требует у суда обязать Google открыть Play Market для распространения конкурирующих сторонних магазинов приложений в течение шести лет, а также ограничить возможности вендора заключать соглашения с производителями устройств об ограничении предварительной загрузки сторонних магазинов приложений.

При этом Донато не обязан выполнять требования Epic. Но новый иск, который игровая компания может подать к Google, откроет потенциал для очередного витка противостояния других компаний и разработчиков, чтобы оспорить право Google на контроль над своим сервисом Play Market.