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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 15:00
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После победы в суде над Google Epic Games начала требовать открытия Play Market

Но пойдёт ли на это суд, неизвестно
Издатель игр Epic Games направил открытое письмо окружному судье в Сан-Франциско Джеймсу Донато, который председательствовал на антимонопольном процессе, закончившемся вердиктом присяжных против Google.
После победы в суде над Google Epic Games начала требовать открытия Play Market
© Pathum Danthanarayana / Unspalsh

Тогда суд присяжных пришёл к выводу, что Google пользуется своим доминированием на рынке и препятствует развитию альтернативных Google Play магазинов приложений на Android. В связи с этим Epic Games требует у суда обязать Google открыть Play Market для распространения конкурирующих сторонних магазинов приложений в течение шести лет, а также ограничить возможности вендора заключать соглашения с производителями устройств об ограничении предварительной загрузки сторонних магазинов приложений.

При этом Донато не обязан выполнять требования Epic. Но новый иск, который игровая компания может подать к Google, откроет потенциал для очередного витка противостояния других компаний и разработчиков, чтобы оспорить право Google на контроль над своим сервисом Play Market.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Epic Games
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#Google
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#суд
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#сша